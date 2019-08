Renovatie atletiekbaan is klaar!

Aalsmeer – De renovatie van de atletiekbaan in de Sportlaan is klaar. Natuurlijk zijn alle leden bijzonder trots op ‘hun’ baan en er wordt al gelijk weer flink gebruik van gemaakt. Lopers uit Aalsmeer en omgeving, die geen lid zijn van AVA, worden uitgenodigd om de baan uit te komen proberen tijdens de maandelijkse baanloop. Iedere tweede woensdagavond van de maand vindt deze plaats en kunnen snelheid of conditie getest worden.

Op woensdagavond 11 september wordt het wel een hele speciale baanloop! Het is de eerste op de totaal gerenoveerde atletiekbaan. Kom ook de nieuwe atletiekbaan uitproberen. Wie zet het eerste baanrecord neer op deze nieuwe baan?

De hoofdafstand is de 5 kilometer, maar 1 of 3 kilometer lopen is ook mogelijk. Er wordt gelijktijdig om 20.00 uur gestart. Er is elektronische tijdwaarneming met rondetijden. Iedereen en alle niveaus zijn welkom. De deelname voor niet AVA-leden is 3 euro.

Na afloop is er voor iedere deelnemer een mooi plantje, beschikbaar gesteld door sponsor Waterdrinker Aalsmeer.