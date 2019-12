Renners kiezen voor zon, sneeuw en bagger

Aalsmeer – De plaatselijke wielrenners waaierden afgelopen dagen alle kanten uit: Jordy Buskermolen koos voor het Franse strand, Owen Geleijn verbleef in het Noorse Lillehammer, de veldrijders baggerden door een Zaanse polder en Nils Eekhoff maalde kilometers aan de Spaanse Costa bij Calpe. Van dit gezelschap fietste alleen Jordy Buskermolen serieus om de knikkers, het EK strandracen bij Duinkerke. Het werd een teleurstelling. Jordy: “Het EK was één van mijn drie grote doelen dit seizoen. Ik reed helaas geen gelukkige race. Na de start viel mijn ketting eraf en later, na een sprong over een geul, gebeurde dat nog een keer. Ik verloor de aansluiting met de eerste groep en was kansloos op een hoge klassering. Bij de eerste doorkomst op de finish kwam ik langs als 66e. Ik voelde mij goed, ben doorgegaan en kwam nog uit op plek 18.” Buskermolen hoopt zijn goede vorm nu te verzilveren in zijn eerstvolgende race, de klassieker Egmond-Pier-Egmond op 11 januari.

Trainingsstages

Kan Jordy Buskermolen zich nog dik twee maanden uitleven in het strandracen, de Rijsenhoutse renners Owen Geleijn en Nils Eekhoff bereiden zich al vanaf half november voor op het aanstaande wegseizoen. Geleijn, die de overstapt maakt van de junioren naar het opleidingsteam van Jumbo Visma, volgde een aantal trainingssessies in Brabant en verbleef de afgelopen dagen met zijn nieuwe teamgenoten in Noorwegen om te langlaufen, goed voor conditie en teambuilding. Owen zal komend jaar actief zijn in nationale wedstrijden voor beloften en eliterenners en races met semiprofs. Zijn eerste start is 29 februari in de Ster van Zwolle.

Nils Eekhoff reisde vorige week dinsdag dan weer direct na de ploegenpresentatie van Team Sunweb af naar het Spaanse Calpe voor een pittige negendaagse training met veel hoogtemeters. Na de jaarwisseling volgen voor de Sunweb-profs nog drie stages. Half februari rijdt Eekhoff zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Hij heeft er zin in: “Natuurlijk moet ik me aanpassen aan het hoge niveau, maar hoop ook al wat mooie dingen te laten zien. Komend jaar val ik in de sprint- en klassiekerploeg binnen Sunweb. Ik zal vooral de sprinters Bol en Dainese moeten helpen, maar er komen ook kansen voor mezelf. Serieus meedoen in de grote klassiekers is meer voor de lange termijn. Daarvoor moet ik nog sterker worden. Wel hoop ik aan het einde van het jaar te weten of ik goed genoeg kan worden om ooit een belangrijke koers te winnen.”

Tristan Geleijn negende

De veldrijders ploeterden afgelopen zondag door Zaanse polderprut in de voorlaatste rit van de Amsterdamse crosscompetitie. Tristan Geleijn uit Rijsenhout werd knap negende in de categorie elite en junioren. Sven Buskermolen (Kudelstaart) deed het ook niet verkeerd: zeventiende. Bij de A-jeugd werd Morgen Hartveldt uit Aalsmeer derde. Komende zondag zijn in Uithoorn de finaleritten van de competitie. Om 10.00 uur wordt op sportpark De Randhoorn begonnen met een wedstrijd voor de jeugd, gevolgd door races voor nieuwelingen, vrouwen en renners ouder dan 45 jaar. De eliterenners en junioren starten om 12.30 uur.

Foto: Jordy Buskermolen: Pechdag op het EK. Foto: Rob Duin