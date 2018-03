Relatie tussen broertjes en zusjes in bibliotheek

Amstelveen – Op dinsdag 27 maart krijgt de Bibliotheek Amstelland bezoek van ontwikkelingspsychologe Dr. Kirsten Buist. Deze avond zal zij haar wetenschappelijke kennis over de bijzondere relatie tussen broertjes en zusjes in begrijpelijke taal delen. Een hechte relatie heeft positieve gevolgen die de rest van hun leven merkbaar zijn en als ouder heb je invloed op de band die ze met elkaar ontwikkelen.

Voor veel ouders is de overgang van één naar twee kinderen een behoorlijke uitdaging. Wat kun je verwachten, waar moet je op letten en wat kun je zelf doen om vanaf het vroegste begin een goede relatie tussen je kinderen te stimuleren. Na het verhaal van Dr. Kirsten Buist weet je meer over de relatie tussen de personen die je het meest lief zijn.

Dr. Kristen Buist is ontwikkelingspsychologe, gepromoveerd op onderzoek naar gezinsrelaties en probleemgedrag en bovendien moeder van een zoon en een dochter. Samen met orthopedagoog Dr. Sheila van Berkel schreef zij het boek: Broertjes & zusjes, zo stimuleer je een warme band tussen je kinderen (2017).

De lezing op dinsdag 27 maart is van 19.30 tot 21.00 uur in de Bibliotheek op het Stadsplein in Amstelveen. Prijs: € 4 (leden)l € 8 (niet-leden).

Foto: Dr. Kirsten Bruist.