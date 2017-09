Aalsmeer – Op vrijdag 14 juli rond tien uur in de avond raakte een bestuurder van een brommobiel in de sloot naast de Gerberastraat nadat hij de macht over het stuur verloor. De 94-jarige inwoner liep en nat pak op, maar bleef gelukkig ongedeerd. Vanwege de hoge leeftijd is hij wel even naar het ziekenhuis vervoerd, maar hier mocht hij weer gauw vertrekken.

Dat de inwoner ongedeerd is gebleven, is mede te danken aan de snelle reddingsactie van twee mannen van 51 en 29 jaar die het ongeval zagen gebeuren en direct te hulp schoten. De twee Aalsmeerders twijfelden geen moment en hebben de man op het droge geholpen.

De politie en de brandweer zijn heel positief over de reddingsactie en hebben als dank de twee redders in het zonnetje gezet. “Een actie van grote klasse”, noemen de brandweer en de politie het doortastende optreden van de twee inwoners.

Vanwege de vakantietijd is afgelopen dinsdag 5 september voor het eerst contact geweest met de redders. Ze werden gevraagd naar het politiebureau te komen om een mooie bos bloemen in ontvangst te nemen. Eén van hen arriveerde, de ander kon geen tijd vrij maken, maar krijgt uiteraard ook een mooi boeket. De bloemen werden uitgereikt door politie-teamchef Vermeulen en brandweerman Jonkman.

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn