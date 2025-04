Recreatiemagazine Vinkeveen/De Ronde Venen 2025 is uit

De Ronde Venen – Deze week verschijnt het nieuwe (recreatie)magazine Vinkeveen/De Ronde Venen 2025. Het blad – een uitgave van Pijl 14 grafisch ontwerp – staat wederom vol met ‘nieuws’ over interessante en toeristische plekjes in De Ronde Venen.

Zo vertellen Linda en Robert van Schaik van Buitenleven kamperen dat de mogelijkheden hier eindeloos zijn. “Heb je kinderen, ga dan naar eiland 1 of 4. Smeer een stapel boterhammen, pak een kleedje in en ga daar lekker picknicken. Zoek je meer rust? Ga dan naar Botshol en wandel het rondje Waverhoek. Het is daar alle seizoenen prachtig. Ja, vanuit onze camping kun je hier echt alle kanten op.”

In het fraai vormgegeven magazine is er veel aandacht voor de diverse wandel- en fietsroutes, zoals de Burgemeestersroute en de Vrijheidsroute, een 52 kilometerlange fietsroute langs monumenten die ons herinneren aan gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar in verband met de viering van 80 jaar Vrijheid weer actueel. Beide routes zijn niet alleen interessant, maar nemen je ook mee naar de mooiste plekjes in De Ronde Venen. Zoals het adembenemend mooie Botshol. Ben je in de gelegenheid, huur dan eens een roeiboot of ga mee met een excursie van IVN of Natuurmonumenten.

Natuurlijk is er in het magazine ook uitgebreid aandacht voor de Vinkeveense Plassen (een van de negen Hollandse Plassen) waar je kunt varen, kanoën, suppen, zwemmen, duiken en vissen. Of recreëren op een van de twaalf zandeilanden. Maar ook de diverse evenementen komen aan bod. Net als ’t Gein, de (vier) molens in De Ronde Venen, streekproducten, verborgen (horeca)parels, een stukje geschiedenis en nog veel en veel meer. Niet voor niets is het thema van dit jaar ‘Van alles wat … meer’.

De komende weken wordt het magazine huis-aan-huis verspreid in De Ronde Venen en ligt de komende maanden ook op ruim 125 plaatsen in de omgeving. Bij jachthavens, sluizen, campings, B&B’s, hotels en diverse supermarkten en winkels.

Op de foto: Recreatiemagazine Vinkeveen/De Ronde Venen 2025 is uit. Foto: aangeleverd.