Radio Aalsmeer live vanuit de Watertoren

Aalsmeer – Het team van ‘De Mark en Eric Show’ van Radio Aalsmeer weet elke keer weer te verbazen met hun ludieke acties. Op de oproep waar de volgende locatie-uitzending moest plaatsvinden kwam veel respons: “Er is massaal gereageerd en de meeste stemmen kwamen binnen voor het meest unieke boegbeeld van Aalsmeer: de Watertoren”, aldus programmamaker Eric Spaargaren. Wil je er bij zijn? Via de Instagram-pagina ‘@markeneric’ worden gratis tickets verloot. Tijdens de uitzending kun je bovendien de allerlaatste Aalsmeerse zwembroek winnen. Genoeg redenen om aanstaande vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur af te stemmen op deze uitzending op niveau.

Braderie en tentdienst

Op zaterdag 6 september zal de omroep live uitzenden vanaf het Molenplein tijdens de braderie in het Centrum. Tussen 10.00 en 17.00 uur zullen diverse programmamakers aanwezig zijn om een gevarieerde uitzending te verzorgen. Kom gerust even langs. Ieder jaar vindt op de zondag van de Aalsmeerse Feestweek de Tentdienst plaats. Een bijzonder event dat wordt georganiseerd door zes samenwerkende kerken, waar meer dan 1.400 gelovigen op af komen. Dit jaar wordt de dienst op zondag 7 september vanaf 10.00 uur ook live uitgezonden op het TV kanaal van Radio Aalsmeer. Via de radio doen Frans van der Wee en Adrie de Rooij verslag.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Programmamaker Eric Spaargaren verkent de watertoren.