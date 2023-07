Raadslid Simone Borgstede maakt zich zorgen

De Ronde Venen – De zomervakantie is nu echt begonnen. Het moment van de grote uittocht van families naar de camping of een vakantie naar het zonnige zuiden, met als gevolg grote stilte in de dorpen. Lege winkels en lege pleinen. Maar dat is aan het veranderen. De leeftijd van de inwoners in de gemeente stijgt, de vergrijzing is een feit, de straten in onze gemeente worden in de zomer bevolkt met 70-plussers.

Raadslid Simone Borgstede van LEF maakt zich zorgen over deze mensen. “Het zijn saaie weken voor deze ouderen, alle reguliere activiteiten liggen stil. Ze kunnen niet naar klaverjassen, zingen, de soos en andere activiteiten want die stoppen in de zomervakantie. De Willisstee en De Boei gaan maar liefst zes weken dicht. En juist daar wordt van alles voor ouderen georganiseerd.”

LEF heeft vragen aan het college gesteld om te kijken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst ook in de zomer volop activiteiten te organiseren voor 70-plussers.

‘Modelshift’ in activiteiten voor ouderen

Inmiddels is een kwart van de inwoners van De Ronde Venen 65+ en dat neemt de komende jaren alleen maar toe. Van deze mensen zijn een groot aantal mensen afhankelijk van de activiteiten die worden aangeboden door de verschillende organisaties in de gemeente. Maar nog steeds stoppen allerlei activiteiten in de zomervakantie. Soms al vanaf begin juni tot in september, drie maanden geen activiteiten. “Het wordt tijd voor verandering, om maar eens een mode woord te gebruiken een ‘modelshift’ voor activiteiten met ouderen” aldus Borgstede. “In beweging blijven en ontmoeten zijn ongelofelijk belangrijk als je ouder wordt. Vereenzaming ligt op de loer, maar juist het loopje naar een activiteit of echt sporten is ontzettend belangrijk als je ouder wordt. Stil zitten op je stoel zorgt voor heel veel problemen en is gewoon niet nodig. Als je fitter en actiever bent heb je ook minder zorg nodig. Het lijken open deuren maar waarom wordt dan niet alles gedaan om hier volop op in te zetten?” zegt het raadslid.

Eenzaamheid en stilzitten voorkomen

Namens LEF stelde Borgstede een aantal vragen aan het college om in kaart te brengen waar veranderingen mogelijk zijn. Belangrijkste vraag is waarom De Willisstee en De Boei, de dorpshuizen, sluiten in de zomer. Maar ook welke extra activiteiten er georganiseerd kunnen worden in de zomer. Er zijn ongetwijfeld ook activiteiten die wel door lopen in de zomer. Goed voorbeeld is ‘Senioren Sportief Actief’, in de zomer zijn er allerlei buitensportactiviteiten, een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. De hele week is er op een ochtend een mogelijkheid om te bewegen/sporten, maar helaas maar één keer per week. Het begin is er maar wat zou er nog meer kunnen? Daarnaast is de gemeente aangesloten bij het project ‘Eén tegen Eenzaamheid’, hoe zouden we dit project kunnen inzetten?

Iedereen doet mee

Er wordt altijd gezegd dat het uiteindelijk om geld gaat. Maar inmiddels is wel duidelijk dat juist deelname aan activiteiten om te kunnen bewegen of te ontmoeten bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. En dat voorkomt allerlei andere veel duurdere zorg. Eén van de uitgangspunten van de gemeentelijke visie Maatschappelijke agenda is ‘Iedereen doet mee’, dat geldt dus ook voor de 70-plussers in De Ronde Venen. LEF spreekt de hoop uit dat er snel stappen gezet kunnen worden zodat er volgend jaar de zomerperiode een veel meer activiteiten zijn in de gemeente voor ouderen.