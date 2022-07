Raadsleden op bezoek bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – Het was vroeg opstaan voor de raadsleden voor de greenport-gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen en Kaag en Braassem. Zij brachten op woensdag 29 juni een bezoek aan bloemenveiling Royal FloraHolland voor een eerste kennismaking met Greenport Aalsmeer.

Na de rondleiding zijn de raadsleden door Ilse Zaal, voorzitter van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer en gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, Stefanie Miltenburg, manager Public Affairs van Royal FloraHolland, Ronald van den Breevaart, programmamanager van Greenport Aalsmeer, Hans van Ree, CEO van The Floral Connection en Siegfried Bunnik, mede-eigenaar van Bunnik Bromelia bijgepraat over het reilen en zeilen in de greenport en bij de bedrijven in de sierteeltsector.

Er kwam van alles voorbij: van de huisvesting internationale medewerkers, circulair plastics, biodiversiteit en duurzame gebiedsontwikkeling tot aan het belang van voldoende instroom van goed gekwaliceerde medewerkers en de economische kracht van het sierteeltcluster. En uiteraard gingen alle raadsleden met een mooie bos bloemen uit het hart van de greenport naar huis!

Na de zomer staat er voor iedere greenport-gemeente nog een werkbezoek op het programma bij een tuinbouwbedrijf in de eigen gemeente.