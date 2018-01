Burgemeester: Proost op het nieuwe jaar

Aalsmeer – “Een nieuw jaar is een moment om terug te kijken en vooruit te blikken”, begon burgemeester Jeroen Nobel zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de gezellige en goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de sfeervol aangeklede burgerzaal afgelopen maandag 8 januari. “Afgelopen jaar hebben we inwoners en ondernemers uitgenodigd om met elkaar na te denken over de toekomst. Het waren bijzondere bijeenkomsten. De belangstelling was groot en ik heb veel mensen ontmoet. Het waren inspirerende ontmoetingen. Wat mij opviel is dat de meeste Aalsmeerders optimistisch zijn en met vertrouwen naar de toekomst kijken. Dat past bij de typische ondernemersmentaliteit van Aalsmeer. Aalsmeerders zijn aanpakkers en doeners. De toekomst is dus niet afwachten, maar gewoon doen.”

Uit de bijeenkomsten over de toekomst kwam een helder beeld. Inwoners willen dat Aalsmeer bereikbaar en groen blijft, evenals veilig. De meesten, zowel jong als jong, vinden het prettig wonen in ‘hun’ Aalsmeer. Dit kwam ook naar voren tijdens de rondetafelgesprekken met inwoners over Schiphol. Hinder is er zeker, en steeds meer, maar mensen willen niet weg omdat ze hier fijn wonen. Inwoners en vooral ondernemers vinden het ook belangrijk om de economische krachtige positie in de regio te behouden. De meesten zien de dynamiek en de vitaliteit van de metropoolregio als een kans. “Tja, daar zijn wij een ondernemersdorp voor”, aldus Nobel.

Minder eenkennig

De eerste burger vroeg tevens aandacht voor verduurzaming, ook dat vinden inwoners steeds belangrijker, en voor meer samenwerking op diverse vlakken, waaronder op sociaal gebied. “Inwoners willen graag de Aalsmeerse identiteit behouden en een zorgzame en betrokken samenleving blijven.” Vrijwilligers noemde Nobel de smeerolie in de samenleving. “In de zorg, bij de ondersteuning van kwetsbare mensen en voor een bloeiend verenigingsleven.” De burgemeester merkte hierbij wel op dat de ‘echte’ Aalsmeerders wel wat minder eenkennig zouden moeten worden. “Mensen die in de nieuwe wijken in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart zijn komen wonen, zijn net zo goed Aalsmeerders. Ook mogen we best wat opener zijn tegenover de mensen die hier tijdelijk wonen. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Het is een manier om te ontdekken wat we met elkaar delen en wat ons bindt. Wat we in ieder geval met elkaar delen, is dat we het fijn vinden om hier te wonen, te werken en te leven.”

Verkiezingen en stemmen

Burgemeester Nobel attendeerde op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij riep de raadsleden op in gesprek te blijven met inwoners en inwoners om vooral te gaan stemmen. Ook de komende week overigens, want wethouder Robbert-Jan van Duijn is genomineerd als beste jonge bestuurder van het jaar. “Daar zijn we natuurlijk heel trots op”, aldus Nobel en hij kreeg in deze een bevestigend applaus. Stemmen kan tot 18 januari via een link op de website van de gemeente en via binnenlandsbestuur.nl. Tot slot nodigde de burgemeester iedereen uit om te komen naar de slotbijeenkomst van de toekomstverkenning op maandag 29 januari. “Het is van belang om ons samen in te zetten voor deze mooie gemeente, zodat onze kinderen en kleinkinderen hier straks ook met plezier kunnen wonen en met optimisme en vertrouwen naar hun toekomst kunnen kijken.”

Gezellig treffen met livemuziek

Na de speech van burgemeester Nobel kwamen alle gesprekken weer snel op gang. Het is zelfs ieder jaar best moeilijk om alle aanwezigen stil te krijgen voor dit officiële moment. De receptie wordt door de meesten gezien als een gezellig treffen, even bijpraten, nieuwe mensen ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en livemuziek. Dit jaar werd hier invulling aangegeven door het trio Baer Traa en in deze keuze van de burgemeester kon menigeen zich vinden. “Lekkere muziek.” Misschien niet door iedereen opgemerkt, maar ook aanwezig was kinderburgemeester Derek Buikema. Hij heeft niet van zich laten horen op het podium, maar wel gesproken voor de microfoon van Radio Aalsmeer. Een groep vrijwilligers van de lokale omroep was aanwezig om verslag te doen van de nieuwjaarsreceptie.

Foto: www.kicksfotos.nl