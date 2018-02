Projectweek Wellant MBO over sierteeltsector

Aalsmeer – Het Wellant MBO Aalsmeer start in week acht met een nieuwe projectweek. De week staat in het teken van: Future Investments. De sierteeltsector is een sector waarin innovatie en duurzaamheid volop in de belangstelling staat.

Om succesvol te blijven, houden bedrijven zich bezig met de laatste ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de studenten als toekomstige beroepsbeoefenaars hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Om de studenten hierop voor te bereiden wordt er steeds meer samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit is goed terug te zien in de projectweek. Ze gaan aan de slag met echte vraagstukken uit het bedrijfsleven die aan het begin van de week door opdrachtgevers worden gepitcht.

Daarnaast worden er workshops, gastlessen en excursies georganiseerd. Aan het einde van de week presenteren de studenten de uitkomsten aan hun opdrachtgevers. Een leerzame projectweek waar studenten samen met het bedrijfsleven werken aan hun toekomst.