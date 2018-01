Projecten in Nepal verlopen voorspoedig

Aalsmeer – Door een fikse overstroming in Nepal afgelopen zomer werd geld ingezameld om een hele communiteit, welke bestaat uit 13 gezinnen, te helpen met behulp van een kleine micro-financiering, doch dat werd iets te veel voor Nepal Benefiet Aalsmeer, daar er ook nog een grootscheepse actie loopt voor een waterproject. Gelukkig is er een andere stichting bereid gevonden, ‘Soul Venture’, die dit project opgepakt heeft, en zal gaan werven om alle 13 gezinnen te helpen. Dorcas, de kringloopwinkel in Aalsmeer, heeft inmiddels voor dit project 2.000 euro geschonken. Veel dank namens Nepal Benefiet Aalsmeer.

Met de opbrengst zullen nu 2 gezinnen in een andere streek geholpen worden. Dit is wel noodhulp, daar deze gezinnen door ziekte en ouderdom niet in staat zijn om iets terug te kunnen betalen. De restanten van hun oude huisje is inmiddels afgebroken en de opbouw gaat spoedig starten. Joke van der Zwaan van Nepal Benefiet Aalsmeer gaat half februari weer naar Nepal om te kijken hoever het er nu mee staat.

Waterproject

Er is groot onderzoek verricht naar hoe het dorpje Tobang in de heuvels van Chitwan het beste van schoon drinkwater voorzien kan worden. Een expertisebureau in Nepal (Kanchan Nepal) en de stichting SamSamWater in Nederland hebben goed werk verricht. Het blijkt dat er wel waterbronnen aanwezig zijn, doch deze moeten gerepareerd worden zodat het water schoon blijft. Op andere plekken zullen wel nieuwe voorzieningen komen. Op de ene plek door wateropvang, zodat er buiten het regenseizoen toch water is, en op de hoger gelegen plekken zal vanaf de dichtstbijzijnde bron het water omhoog gepompt moeten gaan worden.

Schoolkinderen

Nepal Benefiet Aalsmeer heeft, samen met de Stichting SVSI, besloten om van het bedrag dat afgelopen jaar was gesponsord alvast te starten om bij een schooltje opvangmogelijkheden van water en nieuwe reservaten te plaatsen, zodat de 100 schoolkinderen in ieder geval schoon water krijgen. Joke: “Toen ik de foto’s zag van de slechte sanitaire voorzieningen bij het schooltje, was het niet zo moeilijk waaraan we het op dit moment beschikbare bedrag (7.000 euro) eerst aan zouden besteden. Er zal ook nog wat geld besteed worden aan betere toiletten op het schooltje. Ik ben al hard aan het trainen om mijn conditie wat op te vijzelen, omdat ik heel graag het schooltje en indien mogelijk het hele dorp wil bezoeken in februari.”

Samen met de directeur van Kanchan Nepal en van SVSI zal dan ter plekke nogmaals het totale project in kaart worden gebracht en het totale kostenplaatje berekend worden. Het is wel al duidelijk dat er veel geld nodig zal zijn. Joke: “Ik heb er echter vertrouwen in dat dit gaat lukken. We zullen meerdere acties gaan organiseren zodra ik weer terug ben uit Nepal.” Iedereen die nu al goede ideeën heeft om fondsen te werven voor dit mooie project, wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Joke via nepalbenefiet@gmail.com

