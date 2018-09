Project ‘Holland’ op bs de Zwaluw Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel – Het eerste project van schooljaar 2018-2019 op basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel is gezellig gestart met een echt draaiorgel op het schoolplein. Terwijl het orgel oude en nieuwe “Hollandse” hits speelde, vermaakten de leerlingen zich met typisch Nederlandse spelletjes zoals hinkelen, knikkeren, steltlopen, sjoelen en stoepkrijten. Het thema van dit schoolbreed aangeboden project is dan ook Nederland en de komende weken wordt er in alle groepen op allerlei manieren over dit onderwerp gewerkt. De leerlingen leren over de geschiedenis van Nederland, de topografie, er zijn Nederlandse liedjes en natuurlijk worden er typisch Nederlandse lekkernijen klaargemaakt ! Op De Zwaluw wordt er namelijk samenhangend thematisch onderwijs gegeven. Op deze manier lesgeven zorgt voor nieuwsgierigheid en een grotere betrokkenheid bij de leerlingen. Bovendien worden de thema’s op veel verschillende niveaus aangeboden zodat alle leerlingen mee kunnen doen. Passend onderwijs dus! De aftrap van dit eerste project was erg geslaagd en in de komende weken staan er meer excursies op het programma en het schoolreisje dat – geheel passend bij het onderwerp- naar het sprookjespark De Efteling en de grootste speeltuin van Nederland Linnaeushof gaat!