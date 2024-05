Lange rijen door storing aan Aalsmeerderbrug

Aalsmeer – Vanwege het warme weer ging gisteren, donderdag 2 mei, de Aalsmeerderbrug in de middag in storing, waardoor de brug niet meer dichtging. Voor mensen op het water (hoge boten) perfect, maar voor mensen in de auto minder.

De storing zorgde voor vertraging voor weggebruikers die de brug wilden passeren. Aan beide zijden van de brug ontstonden op de Burgemeester Kasteleinweg lange files. Ook de omliggende wegen, richting de Leimuiderbrug en Bosrandweg, liepen al snel vol.

Onder andere veel verkeer op de Aalsmeerderdijk, zowel auto’s als fietsers. Voor fietsers was hier een alternatief om toch aan de overzijde te komen: het pontje over de Ringvaart. Hier werd goed gebruik van gemaakt, ook hier ontstond een rij wachtenden. Bewoners van de Uiterweg hebben zich vast verbaasd over de grote aantallen fietsers.

Na een klein uur was het gelukt om de brug weer dicht te krijgen en kwam het verkeer langzaam op gang. Om herhaling te voorkomen werd de brug, net als tijdens warme zomerdagen, gekoeld met water. Zoals bekend is het niet de eerste keer dat de brug in storing ging.

Fotograaf: VLN Nieuws