Sandra Mantel: “Zaai laat zien wie ik ben”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Sandra Mantel was altijd al een sfeergevoelig kind. Zij creëerde haar eigen wereld in een ondernemers familie waar hard werken, goede opleiding een ongeschreven wet was die zij volgde. Studeerde Marketing PR en Event- organisatie, vond werk dat goed betaalde, ook best leuk was maar… “Ik kwam niet aan mijzelf toe.” Rust en bezinning vond zij in de eerste klankschaal die zij kocht. Door klank en trilling werd haar ziel zo geraakt dat er vele klankschalen volgden. Over het hoe en waarom dat zo bij haar werkte, volgde zij een opleiding, nam deel aan trainingen en workshops. De verdieping gaf haar inzicht wat klankschalen kunnen betekenen voor de mens. Zij had haar pad gevonden en ging ook Reiki coaching lessen volgen. Na het aanschaffen van stemvorken, gongs, windchimes en handpan kwam het voorstel: ‘Waarom ga jij niet met al jouw talent en gave meer voor anderen doen? Jij hebt zoveel te bieden aan en kan zoveel betekenen voor mensen die ontspanning nodig hebben.’

Goede wisselwerking

Sandra voelde zelf ook aan dat zij dat kon. “Wat ik wil is de ander zijn/haar talent laten voelen en zien.” Die wisselwerking die daarvoor nodig is weet Sandra ruimschoots te bereiken. Zij noemt zichzelf een bewustzijnscoach en geeft mensen het mooiste cadeau dat zij zich kunnen wensen maar tevens ook haarzelf. “Wanneer ik die innerlijke rust kan geven dan zie ik dat in de ogen en in de zachtheid van het gezicht. Dat is zo mooi.” Sandra wordt door mensen die te veel hooi op hun vork hebben genomen en een zware last op schouders meedragen ook wezenlijk gezien als een geweldige bewustzijnscoach. ‘Ik heb zoveel baat bij haar, zij weet mijn last te verlichten’, is een enthousiaste uitspraak.

Waterkracht

De naam van haar praktijk Waterkracht is niet zomaar gekozen “Ik woon aan het water en de mens bestaat voor 70% uit water. De gegeven en ontstane trillingen doen het water stromen hetgeen weer energie, inzicht en ontspanning oplevert.” Sandra werkt met kleine en grote groepen en doet ook één op één sessies. Soms werkt zij samen met een aantal yoga docentes en een opleider praktische intuïtie.

Eye-opener

“Zou Zaai iets voor mij zijn, ik was op zoek naar meer ondersteuning als zelfstandig ondernemer. Een gesprek met Kirsten Verhoef was genoeg om mij aan te melden.” Het was echter de masterclass Sales – gegeven door Arno Jongman – die Sandra de ware betekenis van het woord Sales uitlegde. Sales betekent niet verkopen maar helpen, ondersteunen. “Dat was voor mij een eye-opener. Sindsdien durf ik trajecten aan te bieden. De praktijk wijst uit dat je door herhaling meer dieper leert loslaten.” Sandra durft echter nog meer. “Ik heb zelfs een bord aan de weg gezet zodat mensen mij weten te vinden.” Haar spontane lach zegt alles. “Door Zaai durf ik mij nu te laten zien.” Mail voor meer informatie over Zaai naar Kirsten Verhoef (project organisator): kirsten@syltsupport.nl of bel 0297-366182.

Foto: Sandra Mantel (aangeleverd).