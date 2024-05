Laat je verrassen tijdens de Geluksroute

Door Janna van Zon

Aalsmeer – In aanloop naar de Geluksroute – dit jaar op zaterdag 1 en zondag 2 juni van 11.00 tot 17.00 uur – besteedt de Nieuwe Meerbode aandacht aan een aantal locaties en geluksbrengers. Dit jaar nog meer gevarieerd dan voorgaande jaren. Tijdens het Geluksweekend zijn zowel zaterdag als zondag onder andere in de KunstKas aanwezig: Reiki-master Nicolette, er is kunst te zien van Tobias en bezoekers kunnen ook zelf zeefdrukken maken.

Els en haar knipsels zijn inmiddels ‘wereldberoemd’ en zij die zelf ook eens willen beleven hoe dat gaat, nodigt Els van harte uit de schaar zelf te hanteren. Sander zorgt weer voor de muziek. Nanda en Tingh-I zijn gastvrouwen. Veel belangstelling is er altijd voor de stekjes ruil. Trudy is daar bijna een heel jaar mee bezig, zodat de mooiste stekjes mee naar huis genomen kunnen worden. Gelukkig is ook Gerda van Kei Tof weer van de partij en er kunnen droomkussens worden gemaakt. Het is te veel om op te noemen. Het is raadzaam op de website van de Geluksroute www.geluksroute.nu of www.geluksrouteaalsmeer@gmail.com te bekijken waar alle locaties, bedrijvigheden en tijden genoemd worden.

Iedere locatie is bijzonder

’Ik laat mij dit jaar graag verrassen’, is een opmerking van een Geluksroute fan. “Omdat er dit weekend zoveel te beleven valt en je toch niet alles kan zien of meemaken. Ik kijk wel waar ik terecht kom. Iedere locatie is bijzonder.” Na haar interview in de Nieuwe Meerbode is er nu al veel belangstelling voor Marijns Moestuin. Een reactie: “Lijkt mij geweldig om deze tijdens het Geluksweekend te bezoeken maar ik wil ook graag meer weten van Pepijn Drost – de eco dreamer – die op zaterdag 1 juni in het Huiskamermuseum aanwezig is. Mijn dochter wil juist graag naar Cristina, zij gaat met geluksplukkers van allerlei materialen bijzondere kunstwerken maken. Dus dat kunnen wij mooi combineren. Ben wel benieuwd of de keramiste Simone van verleden jaar er ook weer is. Was zo onder de indruk van haar werk. En kunnen wij ook weer kunstboeken meenemen? Ik ga zeker kijken! Ik was nog niet eerder op Stokkenland en dat is aan de overkant, loop ik ook even naar het Keramiekatelier van Carla. Oh, is er in De Oude Veiling ook van alles te doen? Als ik dan toch in de buurt ben, ga ik daar ook even kijken. Een praatje maken met Frans is altijd leuk.” Een andere Geluksplukker bewaart een mooie herinnering aan het atelier van Wilma in de Hoeksteen. “Ik heb daar verleden jaar een mooie kaart gemaakt voor een geluksslinger en er was een mooi gesprek, ik werd daar toch zo gelukkig van.”

Foto’s van Bodil en Jean

Dit jaar ook veel nieuwe gezichten. Zo komen de fotografen Bodil en Jean – beiden zijn deelnemers aan de geplande tentoonstelling ‘Bekende Gezichten van Aalsmeer’ in het Oude Raadhuis – maar tijdens de Geluksroute is hun werk op zondag 2 juni te zien in het Huiskamermuseum. Bodil specialiseert zich in kinderen en zwangere vrouwen, Jean legt zich toe op bedrijfsfotografie is de meest brede zin. Alle Geluksbrengers kijken uit naar het weekend van 1 en 2 juni de locaties zijn te herkennen aan de Geluksbanners,

Foto: Gezellig druk tijdens de Geluksroute vorig jaar in het Huiskamermuseum. Foto: Dirk Postma