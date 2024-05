Moederdagboeket Groei & Bloei voor Kitty van der Knaap

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Zelf moet ze er om lachen: “Ik de moeder van het jaar?” Het geeft aan dat Kitty van der Knaap er niet om geeft om in het middelpunt te staan. Maar dan heeft de Kwakelse buiten Groei & Bloei gerekend. Deze vereniging geeft elk jaar het Moederdagboeket aan een vrouw die zich inzet voor anderen en die dus best eens in de bloemetjes mag worden gezet.

Ditmaal is gekozen voor Kitty, die een van de oprichters is van de Schooltuinen in Kudelstaart. Deze tuinen zijn nabij het tennispark ontwikkeld, dragen de naam ‘Smikkeltuin’ en hebben sinds een tijdje ‘gezelschap’ van het Smikkelbos. Het gaat echter om de Schooltuinen. De tuinen zijn een groot succes: zo’n 100 schoolkinderen uit groepen 6 en 7 van de Antonius en de OBS kweken daar zelf groenten. Voordat de tuinen gestalte kregen – in 2019 – heeft Kitty moeite en tijd gestoken om dit idee ten uitvoer te brengen. “Via mijn achtergrond in organisatie LTO had ik het plan om kinderen kennis te laten maken met het zelf telen van groenten. Vanuit de ledenvereniging van de Rabobank kon ik op een mooie donatie rekenen en daarmee zijn de Schooltuinen van de grond gekomen. We zijn nu vijf jaar bezig en nog altijd is het heel fijn om de kinderen zo geboeid te zien. Sommigen zeggen zelfs dat de courgettes of bietjes uit de tuin veel lekkerder smaken dan uit de winkel, maar dat is vast omdat ze het zelf helpen kweken.”

Kitty vertelt lachend dat zij en de andere uit de werkgroep (Gerard, Arie, Jos en Jan) oma en de opa’s worden genoemd. “Dat vinden we helemaal goed, dat is toch makkelijker dan ‘mevrouw’ en ‘meneer’!” Het werken met de kinderen – die regelmatig op de tuin zijn te vinden – vindt Kitty hartstikke leuk. “Ze zijn enthousiast en dat brengen ze ook weer over naar hun ouders!” Wat er zoals op de Smikkeltuin (de naam die door de kinderen is bedacht) groeit? “Venkel, munt, boontjes, biet, doperwten en pompoenen.”

Op de Geraniummarkt op zaterdag 11 mei wordt om 11.00 uur het Moederdagboeket officieel overhandigd door Miekje Hoffscholte. De schoolkinderen met hun ouders zijn daar van harte welkom. Meer informatie over de Smikkeltuin is te vinden op www.voedselboskudelstaart.nl.

Foto: De werkgroep van de Smikkeltuin met achter in het midden Kitty van der Knaap (foto aangeleverd).