Proefvaren en sporten voor de Pramenrace

Aalsmeer – Met nog iets meer dan een week voor de boeg heeft de organisatie achter de Pramenrace het weer druk. De startzakken staan al gevuld te wachten tot het Palaver, de Postkisten zijn gereed, het meel voor de broodjes is al gekocht voor het praamontbijt en de spullen voor de braderie staan al in de auto. De braderie is aanstaande zaterdag 7 september en net als voorgaande jaren staat ook SPIE weer met een kraam bij de kerk in de Zijdstraat. Er is in de stand veel informatie te vinden; de route ligt er én voor de oplettende kijker is er ook een opdracht zichtbaar. Ook zijn er weer Pramenrace items te koop, van afwasborstel tot vlag en van bidon tot handdoek. Ook zijn de felbegeerde polo’s weer verkrijgbaar. Alle teams, die meedoen, mogen bij de kraam hun ontbijt kaart op komen halen. SPIE is aanwezig tussen 10.00 en 16.00 uur.

Zondag proefvaart

Zondag 8 september is het tijd voor de proefvaart. De deelnemers verzamelen om 12.30 uur bij Topsvoort. En na een rondje varen is uiteindelijk het starteiland het eindpunt. Het proefvaren is om de penta te testen, je muziekinstallatie mag dus thuis blijven. Let op, er wordt gecontroleerd door handhaving.

Maandag sportavond

Maandag 9 september staat sporten in de feesttent om het beste startnummer (in de categorie waarin je vaart) op het programma. Uiteraard staat de sportavond in het teken van het thema, winterwonderland. Het te spelen spel houdt het SPIE-bestuur nog even geheim. De tent is om 19.00 uur open en het sporten start om 19.30 uur. Hou facebook en de website in de gaten voor het laatste nieuws. Wie nog een vraag heeft, kan een mail sturen naar: info@pramenrace.nl

Penta sleuteldag

Op maandag 9 september houden René, Bram en Ronald van het Penta Reparatie Team weer een Penta sleuteldag. Vanaf 9.00 uur zijn deelnemers aan de Pramenrace welkom met hun Penta-motor. Zoals Willem van de Polder zou hebben gezegd: “Het gevraagde doen we direct, maar wonderen duren iets langer.” Er wordt geklust bij jachthaven ‘t Drijfhuis aan de Uiterweg 27.