Proef & Meer zes dagen per week open

Aalsmeer – Na de storm van afgelopen donderdag was het even schrikken. Het leek dat het dak was weggewaaid, maar mede-eigenaresse Kim Bergsma van Tapasbar-restaurant Proef & Meer vertelt dat het reuze meeviel: “De glazen wand van het dakterras is stukgegaan en er zijn wat stoelen in de tuin van de buren beland, maar verder is er niets aan de hand, gelukkig. We zijn gewoon geopend. Zes dagen in de week vanaf 11.00 uur.”

Maandag is de enige dag dat het sfeervolle restaurant met ruime bar gesloten is. Op de overige dagen kun je er terecht voor de diverse hapjes en drankjes. Het concept is een vaste prijs per menu. 24 euro 50 voor zoveel gangen dat je op kunt. En daar zitten de lekkerste tapas tussen van vlees, vis tot vegetarisch en soep, maar ook aan de kinderen is gedacht. De nagerechten worden apart afgerekend evenals de drank én er zijn natuurlijk maaltijden te bestellen voor de stevige trek.

Ook voor de lunch

Kim: “Uiteraard kun je bij ons ook terecht voor de lunch. We zijn druk bezig om de kaart aan te passen met nieuwe gerechten. Dit zal waarschijnlijk in februari gaan gebeuren. Houd hiervoor de Nieuwe Meerbode in de gaten of volg ons op Facebook. Hier staan alle nieuwtjes op vermeld.” Voor reserveringen bel 0297-331090. Op de website staat het uitgebreide menu www.proefenmeer.nl. Tapasbar-Restaurant Proef & Meer (voorheen Welkom Thuis) is te vinden aan de Stommeerweg 91. Er is voldoende parkeergelegenheid achter het restaurant.

Door Miranda Gommans