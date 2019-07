‘Proef Aalsmeer’ op het Molenplein

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 5 juli presenteert Meer Aalsmeer Winkeldorp weer het leuke en lekkere evenement ‘Proef Aalsmeer’. Van 17.00 tot 21.00 uur zijn heerlijke specialiteiten te proeven van een aantal ondernemers uit Aalsmeer, onder andere van Keurslager Ron Steen en Het Wapen van Aalsmeer.

Er wordt een groot terras ingericht, er komt livemuziek en er wordt een overkapping (hopelijk tegen de felle zon) gemaakt. ‘Proef Aalsmeer’ vindt plaats op het Molenplein, aan de Zijdstraat, en deelname kost 10 euro voor persoon. Er zijn nog kaarten te koop, maar onderneem snel actie als je er bij wilt zijn, want ‘Proef Aalsmeer’ willen vele inwoners meemaken.

Toegangskaarten konden de afgelopen weken ook ‘vol’ gespaard worden. Na aankoop van een product in één van de winkels in het Centrum werd een spaarpunt verstrekt. Deze volle kaart inwisselen en ‘ruilen’ voor een toegangskaart kan bij Shoeby, Gentlemen’s Place, Sparnaaij Juweliers in de Zijdstraat en Van der Schilden Lingerie op het Raadhuisplein

Wees er nog snel bij, vol is vol. Meer informatie ook op www.meeraalsmeer.nl en op facebook.