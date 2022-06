Prijzen voor Special Needs Taekwondo Team

Amstelland – Het Special Needs Taekwondo Team Nederland is zaterdag 28 mei opnieuw in de prijzen gevallen. Ditmaal gebeurde dit op het International Martial Arts Hall of Fame gala in Tiel waar het team was genomineerd voor alle prestaties en inzet. Corona gooide eerder al roet in het eten, echter ontving het team alsnog een uitnodiging voor deze editie en viel geheel onverwachts goed in de prijzen. Het Nederlandse Special Needs Taekwondo team bestaat uit inwoners afkomstig uit de onder andere de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. De deelnemers zijn enkel- of meervoudige beperkt en weten toch telkens op hoog niveau hoge ogen te gooien binnen deze unieke sportdiscipline.

Het team won de nominatie met een Award voor alle deelnemers, waarvan helaas niet iedereen aanwezig kon zijn en mocht huiswaarts keren met prachtige bekers en certificaten voor alle deelnemers. Hoofdinstructeur en Nationaal Coach (Special Needs Taekwondo) David Chung viel zelf ook nog in de prijzen en werd bekroond met een Silver ‘Instructor Of The Year’ Award 2022.

Internationaal karakter

Het International Martial Arts Hall of Fame gala wordt iedere twee tot drie jaar georganiseerd, waarbij het een terugkerend evenement is in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Het gala heeft een internationaal karakter met vechtsport deelnemers en instructeurs van over de gehele wereld. Ditmaal waren er deelnemers uit onder andere Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Scandinavië en Nederland.

Tekst: A.K. Sáint

Foto: J.Kahsay