Prijsverschillen elektrisch laden in De Ronde Venen en Uithoorn

Regio – Elektrisch rijden is schoon, stil, maar autobezitters kijken het ‘tanken’ niet altijd naar wat het kost. Wie denkt dat opladen overal hetzelfde kost, komt bedrogen uit. De tarieven verschillen fors; soms zelfs binnen één gemeente. Nieuwe Meerbode dook in de cijfers en zet de feiten op een rij.

De Ronde Venen: Allego domineert

In De Ronde Venen kom je vaak uit bij Allego-laadpalen. Het standaardtarief: € 0,618 per kWh. Dat lijkt overzichtelijk, maar let op: wie langer dan vijf uur blijft staan, betaalt een overstay-toeslag van € 0,05 per minuut. Een nachtje doorladen kan dus flink in de papieren lopen. In De Ronde Venen domineren openbare palen van Allego. Het exacte kWh‑tarief kan per laadpas verschillen (door opslagen/starttarieven van de pasuitgever), In Uithoorn is het beeld gemengder. Waar je bij Allego vergelijkbare tarieven tegenkomt als elders, valt TotalEnergies positief op met AC‑laadtarieven vanaf ongeveer € 0,34 –€ 0,36/kWh. in concessiegebieden in Noord‑Holland/Utrecht en met blokken/daluren, waarbij het tarief lager kan uitpakken.

Uithoorn: van voordelig tot prijzig

Uithoorn biedt meer variatie. Allego rekent hetzelfde tarief als in De Ronde Venen, maar wie slim kiest, kan goedkoper laden. TotalEnergies hanteert voor regulier AC-laden een prijs van circa € 0,36 per kWh (inclusief btw). Nog beter: tijdens daluren zakt dat naar € 0,34 per kWh. Snelladen (DC) is een ander verhaal: daar loopt het op tot € 0,64 à € 0,79 per kWh.

Goedkoop versus duur: voordeligst: Uithoorn, TotalEnergies, daluren → € 0,34/kWh. Duurst: Snelladen in Uithoorn → tot € 0,79/kWh. Gemiddeld: Allego in beide gemeenten → € 0,618/kWh.

Tips

Tips voor elektrische rijders. Check je laadpas, niet elke pas rekent hetzelfde tarief. Vergelijk apps zoals ANWB of Chargemap. Plan daluren, vooral bij TotalEnergies scheelt dat direct in je portemonnee. Vermijd overstay-toeslagen: Zet een wekker of gebruik een app die je waarschuwt. Doe snelladen alleen en doen als het écht moet. Het gemak kost geld. Wie oplet, bespaart tientallen euro’s per maand. En dat is goed voor zowel de portemonnee als het humeur. Voor wie in De Ronde Venen of Uithoorn vooral op straat laadt, kan de maandrekening tientallen euro’s verschillen door tijdstipkeuzes, paskeuze en exploitant.

Onderzoeks- en consumentenplatformen laten steevast grote verschillen zien: zowel per exploitant als per gemeente. De Consumentenbond constateerde al eerder dat in veel steden weinige concurrentie aan de paal leidt tot hogere kWh‑prijzen en roept gemeenten op scherper aan te besteden. Recente overzichten en nieuwsberichten voor 2025 bevestigen dat het prijsniveau breed is opgelopen en sterk uiteenloopt per partij en regio.

Consumentenbond

Een woordvoerder van de Consumentenbond laat weten: “Gemeenten gunnen vaak via concessies het recht om palen te plaatsen en te exploiteren. Dat kan schaal, dekking en voorwaarden, zoals prijskaders, opleveren, maar óók lokale monopolies met weinig prikkel tot prijsconcurrentie. De VNG en het NKL benadrukken, dat gemeenten tarieven ‘acceptabel’ moeten houden en dat concessies met duidelijke contractafspraken transparanter scoren dan open‑markt‑palen.”

Zolang het Rijk geen bindende prijs‑ en informatie‑standaarden afdwingt (bijvoorbeeld realtime prijsweergave aan de paal en uniforme communicatie van toeslagen), blijft de EV‑rijder zelf boekhouder spelen. Prikkelende vraag aan beleidsmakers: als de overheid elektrisch rijden wil versnellen, waarom is er dan anno 2025 nog geen simpele, verplichte prijs aan de paal, zodat elke rijder vooraf weet: zóveel per kWh, zóveel per minuut, zóveel start/overstay?

Let op waar je in De Ronde Venen en Uithoorn elektrisch laadt. Foto: archief RM.