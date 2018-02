Presentatie in Crash over vliegtuigmotoren

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 10 maart wordt in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een presentatie gegeven over vliegtuigmotoren die in de luchtvaart zijn gebruikt.

De presentatie begint om 13.00 uur met een korte introductie over diverse soorten motoren door Hans Walrecht. Daarna laat de heer Henk Verhoef aan de hand van enkele motoren die uit Mecano zijn opgebouwd, zien hoe het allemaal werkt. Hij neemt onder andere een stermotor mee en een deel van een schuivenmotor die hij momenteel aan het bouwen is.

Bommenwerpers

Het Crash museum bezit veel onderdelen van neergestorte bommenwerpers en jagers en heeft een aantal motoren die onbedoeld zijn opengewerkt door de inslag op land of zee, waaronder enkele Bristol Hercules schuivenmotoren van de engelse Short Stirling bommenwerper. Deskundigen van Crash zijn deze dag aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Voor bezoekers van het museum is de presentatie gratis.

Entree voor het museum kost € 3,50 voor volwassenen, €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis. Het museum, dat gevestigd is in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend.

Voor meer informatie over de collectie en het werk van de Crash Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40-‘45 kan gekeken worden op de website www.crash40-45.nl, of op de facebookpagina van het museum.