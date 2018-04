Presentatie boekje ‘De Jodenboerderij’ in Crash

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 21 april wordt in het Crash Luchtoorlog –en Verzets-museum ’40-‘45 het nieuwe boekje ‘De Jodenboerderij’ gepresenteerd. Het verhaal van Metje Bogaard, dochter van Hannis Bogaard, opgeschreven door haar dochter Annie van den Bosch. Ze heeft de verhalen van haar moeder samengebracht en met uniek fotomateriaal geïllustreerd.

Het verzet, onderduiken en de Jodenboerderij van de familie Bogaard aan de Rijnlanderweg, destijds Sloterweg, in Nieuw Vennep in de Tweede Wereldoorlog werd terecht gezien als een ‘burcht van verzet’, waarbij hulp aan de medemens hoog in het vaandel stond. Een schuilplaats in de Haarlemmermeer, voor korte of langere tijd, voor velen. Het was uiteindelijk zo bekend buiten de Haarlemmermeer, dat de mensen op de bus stapten en er uit gingen bij de Jodenboerderij. Metje Bogaard, heeft een grote rol vervuld met haar hulp aan de onderduikers en werk op de boerderij. Haar dochter Annie heeft, als eerbetoon en belofte aan haar moeder, een boekje samengesteld.

Eerste exemplaar

Op zaterdag 21 april om 13.00 uur is de presentatie het boek ‘De Jodenboerderij’ in het Crash museum. Annie van den Bosch zal het eerste exemplaar overhandigen aan voorzitter Peter de Raaf van Crash. Een zeer toepasselijke locatie want sinds oktober 1999 wordt het verhaal van de Bogaards, als onderdeel van het verzet in de polder, in ons museum verteld met in het middelpunt een waarheidsgetrouwe maquette van de boerderij in de oorlogsjaren. Aansluitend is het boekje verkrijgbaar in het museum voor de speciale introductieprijs van € 12.95 en kan het gesigneerd worden door de schrijfster. Hierna is het verkrijgbaar voor de winkelprijs € 14.95 in het Crash museum en bij het Historisch Museum in Hoofddorp.

Entree voor het museum kost € 3,50 voor volwassenen, €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis. Het museum, dat gevestigd is in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van Crash op www.crash40-45.nl, of de facebookpagina.