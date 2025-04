Presentatie ‘Bewegen na de behandeling’

Mijdrecht – Inmiddels leven er in Nederland zo’n 900.000 mensen met kanker. De prevalentie van kanker (hoeveel mensen op een bepaald moment in leven zijn die ooit de diagnose kanker hebben gehad) is de afgelopen jaren gestegen. In 2017 was de 10-jaars prevalentie 600.000 terwijl er in 2000 ongeveer 300.000 mensen waren die in de tien jaar daarvoor kanker kregen. Dit getal zal de komende jaren steeds hoger worden. Dat komt omdat steeds meer mensen langer leven mét en ná kanker. En ook omdat steeds meer mensen kanker krijgen.

Mensen die kanker hebben (gehad), kunnen nog lang last hebben van gevolgen van de ziekte en de behandeling. Die gevolgen kunnen ingrijpend zijn, en soms ook blijvend. Veelvoorkomende gevolgen bij kanker, zowel van de ziekte als eventueel de behandeling zijn: (ernstige) vermoeidheid, cognitieve klachten, neuropathie, depressieve klachten en verminderd fysiek functioneren. Dit alles heeft een grote invloed op de persoon in kwestie, op zijn of haar omgeving en op de samenleving als geheel.

Het is belangrijk om in elke fase van de ziekte te bewegen, waarbij naast uithoudingsvermogen ook aandacht nodig is voor kracht- en balanstraining. Vaak vinden patiënten dit lastig, met name na de behandeling of juist zelfs een aantal jaren later. Want waar en wanneer begin je met sporten. Hoe houd je dit vol en pas je dit (waar nodig) aan bij een veranderende situatie.

Bij Inloophuis ’t Anker verzorgen Stasja Tersteeg en Maaike Brugmans hierover een presentatie op woensdagavond 16 april om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Gedurende deze avond zal het onderwerp ‘Bewegen na de behandeling’ breed belicht worden. Het adres van Inloophuis ’t Anker is Karekiet 49, Mijdrecht.

Op de foto: Bij Inloophuis ’t Anker verzorgen Stasja Tersteeg en Maaike Brugmans een presentatie. Foto: aangeleverd.