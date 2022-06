Prachtige tocht met Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Ongeveer zestig oude 50cc bromfietsen kwamen afgelopen zondagmiddag 19 juni bij de start voor de Zonnige Zondag Zomerrit. De vaders genoten van hun vaderdagrit en moeders en kids van al het moois wat er te zien en te horen was. Het glom je tegemoet, gepoetst tot het chroom als een spiegeltje was. Alle soorten en maten brommertjes stonden geparkeerd in de Weteringstraat bij de start om 13.00 uur en bij terugkomst om 17.00 uur. Vrolijke gezichten en mooie brommer verhalen.

De mooie rit welke het Aalsmeers Bromfiets Genootschap had uitgezet was zo’n 75 kilometer. Een rondje naar Noorden, Loenen, Baambrugge en slingerend terug. Langs schitterende woningen, prachtige landschappen en zwaaiend publiek. “Als je stil staat ergens komt er altijd wel iemand even ‘brommers kieken’ en genieten van de oudjes”, zegt Dirk van Leeuwen, één van de organisatoren van deze ritjes. De vissers langs de weg kijken bij het horen van de ronkende motortjes spontaan om te zien wat er achter hen gebeurt. Koeien en ander vee komt nieuwsgierig kijken. Bij een korte stop in Breukelen kwam even de hermandad contoleren of alles in orde was. Erg geïnterneerd in het moois wat uit Aalsmeer kwam en al rijdend werd vertoond. Met een grote glimlach werd het gezelschap een mooie tocht toegewenst.

Over Dirk die te weinig benzine in z’n tank had gedaan wordt maar niet teveel gezegd. Zonder brokken, zonder noemenswaardige pech kwam het team zo rond 17.00 uur terug in het Centrum. Het brommers kieken trok nog een uurtje veel bekijks. Moe en rozig werd de dag afgesloten. Joost, Dirk, Jan en Kim, de mannen en vrouw achter het Bromfiets Genootschap, kijken terug op weer een prachtige editie.

Op naar de volgende rit. Dit zal deze zomer een spontane rit zijn, gewoon een avondje een visje halen in Zandvoort of een ijsje in Gouda. Onder voorbehoud is de nachtrit op 17 september. Blijf je oude brommertje mooi houden en ga af en toe een ritje doen. Zwaaien naar elkaar en nieuwe wegen ontdekken blijft altijd leuk.