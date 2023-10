Prachtige atletiekdag bij clubkampioenschappen AKU￼

Uithoorn – Vorige week, organiseerde AKU de jaarlijkse clubkampioenschappen op de atletiekbaan van sportpark de Randhoorn. Onder een heerlijke herfstzon streden 125 jonge atleten om de titel ‘clubkampioen van 2023’. Voor de senioren bestond het kampioenschap uit 6 atletiekonderdelen, voor de pupillen en junioren bestond de wedstrijd uit een vierkamp. Voor iedereen bestond de meerkamp uit een sprint, een lange afstand en een werpnummer, voor de jongste pupillen balwerpen, voor de oudere pupillen kogelstoten en voor de oudere junioren stond speerwerpen op het programma. Voor elk onderdeel kun je punten verdienen en uiteindelijk worden de punten voor de vier- of zeskamp bij elkaar opgeteld voor de einduitslag.

Mede door het mooie weer waren werden de wedstrijden druk bezocht door de ouders, opa’s en oma’s en vrienden van de atleten en dat gaf deze dag extra sfeer en hier en daar ook wel wat spanning. Bij atletiek gaat het vooral om je eigen prestatie, het gaat er met name om dat je je eigen beste afstand of tijd verbetert ( een p.r. =persoonlijk record). Daarom kan iedereen zich winnaar voelen bij deze wedstrijden. Maar natuurlijk vallen altijd de opvallende prestaties van de talenten die AKU steeds meer in huis heeft, op en dat was ook weer bij deze wedstrijd.

Na afloop werden de medailles aan nummers. 1,2, en 3 uitgereikt en er waren ook weer speciale prijzen voor de atleten die vorig en dit seizoen de meeste persoonlijke records tijdens wedstrijden hebben behaald. Vorig jaar waren dat Vin Bakker en Roel Verlaan en dit jaar was dat Siem Verlaan met 23 p.r.-ers. Zij ontvingen alle drie een kleine beker die in hun bezit blijft en Siem mocht de grote wisselbeker mee naar huis nemen.

500e lid

Atletiek maar zeker AKU mag zich in steeds grotere populariteit verheugen en dat heeft er voor gezorgd dat de vereniging bloeit en groeit. Steeds meer mensen, jong en oud, vinden de weg naar AKU en dat heeft er voor gezorgd dat we 2 maanden geleden het 500e lid mochten verwelkomen. Inmiddels zijn dat er 525 maar tijdens deze clubkampioenschappen wilden we extra aandacht besteden aan deze mijlpaal. Het 500e lid is Julie Raadschelders en zij kreeg als extra attentie het mooie rood-witte shirt van de vereniging.