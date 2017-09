Praamplein Live in feesttent: Top avond!

Aalsmeer – De eerste feestavond met bekende artiesten heeft donderdag 7 september plaatsgevonden in de feesttent. Al voor aanvang een succes, wat het aantal bezoekers betreft. Compleet uitverkocht. Alle kaartkopers waren waarschijnlijk ook aanwezig, een bomvolle zaal met een heel gezellige sfeer.

Praamplein Live presenteerde optredens van Maan (winnares The Voice of Holland), Thomas Berger, Andre Hazes jr. en de 3 J’s. Alle artiesten werden begeleid door de Marcel Fisser Band. Verder zorgde huisdj Joost voor swingende dansmuziek. “Fantastisch. Top avond”, aldus reacties van bezoekers.

Ook nog een heel mooi moment deze avond. De 3 J’s zongen het Aalsmeer lied als eerbetoon aan de onlangs overleden Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. Kippevel!

Vrijdag- 8 en zaterdagavond 9 september trakteert de Stichting Feestweek Aalsmeer nog op resp. een After Summer Party met optredens van onder andere Broederliefde en Ali B en op een Back to the Apres Ski party met op het podium ondermeer Rene Froger, Mental Theo en het foute uur van Q Music. Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar niet veel meer. Reserveer snel op www.feestweek.nl. Op de website ook het volledige programma.

Foto: www.kicksfotos.nl