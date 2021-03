Poster CDA kandidaat beklad

De Ronde Venen – In de nacht van woensdag op donderdag heeft een (of een paar) onverlaten een verkiezingsbord van CDA kandidaat Kamerlid Derk Boswijk langs de A2 bij Baambrugge beklad met kreten niet zeker niet mis zijn. Op zijn voorhoofd stond o.a. dictatuur, tegenslagenaffaire en pedo gekalkt. Het CDA begrijpt de ‘onverlaten’ niet. Derk Boswijk kwam donderdagochtend zelf al met de volgende reactie naar buiten: ”Ik heb de afgelopen jaren met allerlei type mensen gesproken en blijf graag in gesprek, ongeacht je zorgen of overtuigingen. Maar dat moet wel altijd plaatsvinden op basis van wederzijds respect. Dat begint met van elkaars spullen afblijven.” Het CDA zelf laat weten alles in werking te stellen om daders aan te pakken en gaat het verkiezingsbord zo snel mogelijk vervangen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Op bijgaande foto: Kandidaat kamerlid Derk Boswijk