Porsche te water bij de Bosrandweg

Aalsmeer – Bij de Bosrandweg (N231) is een maandagavond 29 januari omstreeks negen uur een auto te water geraakt.

De brandweerduikers van Amstelveen kwamen met spoed ter plaatse, maar de bestuurder van de Porsche cabrio wist al op het droge te komen.

De automobilist is voor de zekerheid toch even nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De peperdure Porsche bracht het er minder goed vanaf en is total loss. Deze zal vanavond worden geborgen.

Foto: VTF – Vivian Tusveld