Politie zoekt slachtoffers van bandenprikker

Aalsmeer – De politie is dringend op zoek naar autobezitters die ook slachtoffer zijn geweest van de bandenprikker in Aalsmeer, maar die nog geen aangifte gedaan hebben.

In de Ophelialaan, tussen de Hortensialaan en de Burgemeester Kasteleinweg, was al enige tijd een bandenprikker actief. Met grote regelmaat werden er autobanden lek gestoken en/of geprikt. Het kostte enig speurwerk en geduld om het bewijs rond te krijgen, maar afgelopen zaterdag 16 juni is een verdachte aangehouden door de politie.

Wat nog ontbreekt zijn aangiftes. De politie weet dat er de afgelopen maanden ongeveer twintig banden van auto’s lek gestoken zijn, maar meer dan de helft van deze gedupeerden heeft nog geen aangifte gedaan. De politie verzoekt hen om contact op te nemen via 0900-8844 om een aangifte te plannen.

Kent u iemand die slachtoffer is geweest van de bandenprikker en die nog geen aangifte heeft gedaan? Maak hem of haar dan attent op deze oproep van de politie. De politie hoopt om meer aangiftes om de bandenprikker te kunnen laten veroordelen.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn