Politie zoekt getuigen van brand bij bedrijf

Aalsmeer/Rijsenhout – Op zaterdag 7 september is er om kwart voor twaalf in de avond brand ontstaan op het dak van een bedrijfspand aan de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. Dit was op de avond dat de verlichte botenshow in Aalsmeer plaatsvond.

Door diverse getuigen is gezien dat er lichtkogels werden afgeschoten vanaf één van de eilandjes langs de Ringvaart, aan de kant van Aalsmeer. Doordat de wind vanaf die kant richting Rijsenhout stond, is één van de lichtkogels die kant opgewaaid en op het dak van het bedrijfspand beland, waardoor er brand uitbrak

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie door de eigenaren. Uiteraard heeft de politie gehoopt dat degenen die de lichtkogels heeft afgeschoten zo sportief zou zijn om zich te melden, maar dat is helaas nog niet gebeurd.

Daarom wil de politie graag in contact komen met getuigen die hebben gezien waar de lichtkogels exact vandaan kwamen of weten wie de lichtkogels heeft afgeschoten.

Contact opnemen kan met de politie Haarlemmermeer, die de zaak in behandeling heeft, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het zaaknummer is 2019174367.

Foto: Marco Carels