Politie zoekt getuigen en beelden van mishandeling

Aalsmeer – Op maandag 30 september heeft op de Oosteinderweg, ter hoogte van nummer 240 en aan de zijde van de Hoge Dijk, een zware mishandeling plaatsgevonden. Een 52-jarige man uit Kudelstaart is met waarschijnlijk twee houten balken tussen kwart voor zes en kwart over zes in de ochtend bewusteloos geslagen door zo goed als zeker twee personen.

De man werd bloedend aangetroffen op de grond voor een werkplaats. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Er zijn diverse bloedingen in zijn hoofd aangetroffen. Zelf zegt de man zeker tien minuten buiten bewustzijn te zijn geweest. De inwoner gaat later door de politie verder gehoord worden, hiertoe is hij nu nog niet in staat.

De politie heeft al een aantal camerabeelden van omliggende bedrijven en woningen bekeken, maar dit heeft nog niet voldoende informatie opgeleverd. Nabij de locatie van de mishandeling is een bedrijf gevestigd. Mogelijk heeft de Kudelstaarter de twee (of meer) inbrekers betrapt. De houten balken waarmee de man is geslagen, werden naast hem aangetroffen. Deze gaan op sporen onderzocht worden.

De politie hoopt getuigen te kunnen spreken en hopelijk meer camerabeelden ter beschikking te krijgen waarop de mishandeling en/of de daders te zien zijn. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of via 0800-7000 (melding anoniem).