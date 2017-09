Politie waarschuwt voor nepmailtjes

Aalsmeer – Nepmailtjes blijven regelmatig komen, de ene keer worden aanmaningen verstuurd van een niet betaalde boete op een niet genoemde weg, een andere keer zijn er blokkades van rekeningen of bankpassen om verschillende redenen. Altijd oppassen, want de mails zien er best echt uit. Wie het niet vertrouwd, doet er goed aan om contact op te nemen met de politie of met de betreffende bank.

Op dit moment zijn er weer andere nepmails in omloop. In deze wordt gebruikt gemaakt van een bekende, die volgens het bericht beroofd is en geld nodig heeft om naar huis te komen. Niet waar hoor en zeker geen geld overmaken. En ‘brieven’ van zogenaamde erfgenamen die hun geld via jouw/uw rekening veilig willen stellen. Deze zijn overigens in zo slecht Nederlands geschreven dat er al gelijk een belletje rinkelt en gedacht wordt aan een vertaalprogramma.

Al dit soort mails ‘gewoon’ in de prullenbak gooien, is het advies van de politie. Niet op ingaan, het geeft alleen maar narigheid! Aangifte doen bij de politie om anderen te waarschuwen is natuurlijk wel attent, dit kan via 0900-8844.