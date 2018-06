Politie traint op de Westeinderplassen

Aalsmeer – Om de beroepsvaardigheden voor optreden door de politie op het water op peil te houden, worden de komende weken regelmatig trainingen gegeven op de Westeinderplassen.

Ook afgelopen week is getraind en wellicht hebben inwoners de agenten in actie gezien. Er wordt soms met hoge snelheid gevaren, ook op plekken waar dat niet is toegestaan, er worden midden op de Poel boeien overboord gegooid en rare capriolen uitgehaald om deze vervolgens weer op te pikken. Er wordt ook geschreeuwd, geduwd, gedreigd met geweld en daarbij worden politiemannen en -vrouwen aangehouden.

Best een spektakel. “De trainingen zijn om zo veilig mogelijk te kunnen werken op het moment dat wij daadwerkelijk in actie moeten komen op het water”, aldus de politie in de verklaring.

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn