Politie Mijdrecht zoekt getuigen brandstichting scooter

Mijdrecht – In de bosschage langs Hofland in Mijdrecht is zaterdagochtend vroeg een scooter uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting. De brandweer werd rond 06.00 uur gealarmeerd. Na een telefoontje trof de politie trof een brandende scooter in de bosjes aan. De politie bluste de brand en de ook gealarmeerde brandweer hoefde niet in actie te komen. Het vermoeden bestaat dat de scooter door iemand is gedumpt en daarna in brand gestoken. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt eventuele getuigen zich te melden.