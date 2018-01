Politie: Ga niet in zee met Ierse klussers!

Aalsmeer – Ze zijn weer actief in Aalsmeer en omstreken. Mensen in een busje met een Iers kenteken en ze bieden hun diensten in en om het huis aan.

De heren repareren goten, reinigen gevels en zeggen asfalt op de in- en uitrit te kunnen leggen voor een vriendelijk prijsje. Er wordt een schappelijk bedrag genoemd, maar bij het afrekenen komt degene die gebruik heeft gemaakt van de diensten heel bedrogen uit. Het eindbedrag blijkt vele malen hoger te zijn. Volgens deze zogenaamde travellers was de afgesproken prijs per vierkante meter… Wie dit (te) hoge bedrag niet wil betalen, wordt flink geïntimideerd.

De politie raadt met klem af om met deze lieden in zee te gaan. Zeg geen werk te hebben en doe melding van dit bezoek bij de politie. Agenten zullen direct poolshoogte gaan nemen en de heren, als ze er nog zijn, aan de tand voelen.

Een tip tot slot van de politie: Als u een klus heeft, kies dan bijvoorbeeld een lokaal bedrijf met garantie en maak goede en eerlijke afspraken!