Polderbaan Experience voor buren Schiphol

Schiphol – De Polderbaan is drie weken in onderhoud en daarmee niet in gebruik voor vliegverkeer. Helaas ondervinden directe buren extra hinder op dagelijkse basis, omdat vluchten van andere banen vertrekken of landen. Daarom wil Schiphol alle jonge directe buren betrekken bij het onderhoud en ze een interessante en leuke ervaring bieden. Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en vind jij het leuk om naar de Polderbaan te komen? Dat kan op zaterdag 7 april.

Tijdens de Polderbaan Experience worden kinderen meegenomen in de wereld van de luchthaven en het onderhoud aan de Polderbaan. Hoe en waarom wordt een landingsbaan onderhouden? Hoe werkt de brandweer op Schiphol? En wat doet bijvoorbeeld een marshaller? De medewerkers van de luchthaven laten kinderen zo veel mogelijk zien en vertellen over hun werk. En dat allemaal óp de Polderbaan!

De experience is voor alle directe buren van Schiphol. Per boeking mogen maximaal twee volwassenen en drie kinderen aangemeld worden. Op donderdag 29 maart is om 12.00 uur de aanmeldsite live gegaan: www.schiphol.nl/baanonderhoud

Via de website kunnen kaarten gereserveerd worden. Let op, er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar, wees er snel bij, want vol is vol. Op de website ook meer informatie over de luchthaven en de Polderbaan Experience.