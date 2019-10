Poging inbraak in clubhuis Target

Kudelstaart – In de nacht van maandag 30 september op 1 oktober heeft iemand gepoogd in te breken bij handboogvereniging Target op sportpark Calslagen te Kudelstaart. De deur was behoorlijk ontzet en ook de deurpost is beschadigd. Dat het bij een poging is gebleven is te danken aan de sterkte van de deur en de verstevigingen van binnenuit.

De leden van de handboogvereniging zijn enorm geraakt door deze actie, want de accommodatie is met bloed, zweet en tranen door de leden zelf indertijd gerealiseerd. De schadepost die nu is ontstaan is aanzienlijk, er zal een nieuwe deur geïnstalleerd moeten worden. Buiten de schade die door deze actie is ontstaan overheerst de vraag van het waarom; welke loser is diep in de nacht in de weer geweest met een breekijzer om het plezier van vele anderen te vergallen?

In een verenigingsgebouw is veelal niets te halen, dus een zichzelf respecterende inbreker gaat zijn handen niet vuil maken aan zo’n object. De leden van Target zouden degene die dit op zijn geweten heeft willen adviseren om zichzelf eens aan te melden bij een vereniging om met eigen ogen eens te kunnen zien wat er allemaal moet gebeuren om de boel draaiende te houden en wellicht kan diegene dan al zijn energie kwijt in het meehelpen om die betreffende vereniging een bloeiende verenigen te laten worden, in plaats van in de nachtelijke uren op rooftocht te gaan!

Tevens willen de leden van de handboogvereniging deze gelegenheid aangrijpen om alle verenigingen op sportpark Calslagen te waarschuwen voor nachtelijke onbenullen die op pad zijn om het voor normale mensen te verzieken. Een burgerwacht is misschien overdreven, maar Adri van Egmond van Target doet bij deze een oproep aan alle lezers die regelmatig sporten op het sportpark, of de mensen die weleens hun hond uitlaten in de omgeving om alert te zijn op verdachte situaties en deze te melden.

“We moeten collectief actie ondernemen tegen deze lieden om zodoende te proberen onze belangen en waarden te verdedigen”, besluit Adri van Egmond zijn verhaal. Wie meer informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.