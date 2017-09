Plannen voor een nieuw Museum De Ronde Venen

Vinkeveen. Op de Open Monumentendag presenteerde het nieuwe stichtingsbestuur van Museum De Ronde Venen haar plannen voor een nieuw museum. Dat moet komen op het terrein van Jachthaven Borger, waar nu nog de oude gebouwen staan waar het museum lange tijd in gehuisvest is geweest. Jos Borger is voornemens een bijzonder fraai vormgegeven en multifunctioneel bouwwerk op zijn terrein te laten verrijzen waarin het museum een ruimte huurt. Het nieuwe bestuur, dat voortvarend te werk gaat, presenteerde bij monde van Aales van Leeuwen en secretaris Epco Ongering afgelopen zaterdag met een power point presentatie de plannen. Die zien er met de artistieke impressies fraai en doordacht uit. De illustraties zijn van Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam.

Eerste aanzety

Met nadruk werd erop gewezen dat het hier nog maar om een eerste aanzet gaat in de vorm van plannen en realisatie nog niet in beeld is, ook al gaan de gedachten uit naar 2019 dat het gebouw er dan moet staan. “Het meet 20 x 20 meter in oppervlak en krijgt een hoogte van 10 meter. Het wordt een bijzonder gebouw met een ‘scheluw vormig’ dak, te vergelijken met een vierkante plag die je uit de grond snijdt en aan twee punt naar boven trekt. Beneden komt horeca en er is ruimte voor wisseltentoonstellingen. Op de eerste verdieping krijgt het museum een ruimte om datgene te exposeren wat te maken heeft met de turfwinning en we willen er een mooie maquette van de Vinkeveense plassen. Er komt ook een trap naar boven naar het dak met een ruimte om over de omgeving uit te kijken. Aan de zijkant wordt gedacht aan het installeren van een lift voor mensen die rolstoel gebonden zijn. Het gebouw wordt compleet duurzaam opgetrokken met een speciale donkerbruine steensoort aan de buitenkant waarin turf is verwerkt,“ vertelt een enthousiaste Epco Ongering die verdere uitleg geeft aan de multifunctionele toepassing van het gebouw en de uitstraling op de omgeving.

