Piratenschat zoeken in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op zondagmiddag 24 juni om 12.00, 13.30 of 15.00 uur naar het Amsterdamse Bos om de piratenschat te zoeken. Zeerover Aad Piraat zoekt stoere zeerovers! Kun jij zwaardvechten, over een parcours klimmen en schatzoeken? Doe dan mee!

Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar en (groot)ouders/begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

Fietssafari

Of kom op zondagmiddag 24 juni om 14.00 uur op de fiets naar De Boswinkel. Fiets mee met bioloog Wouter van der Wulp. Hij vertelt onderweg over bomen en bruggen, kunstwerken en dieren in het Amsterdamse Bos. De fietstocht is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar. Kosten € 5,- per persoon.

Aanmelden voor beide activiteiten kan via: 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.