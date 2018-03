Piratenschat zoeken en fietsen door het Bos

Amstelland – Kom op zondagmiddag 25 maart om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, naar het Amsterdamse Bos om de piratenschat te zoeken. Zeerover Fabiaan zoekt jonge piraten! Die over een stam lopen, in een grot kunnen kruipen en vechten met het worm-monster. Maak ook een schatkaart en dan gaat de groep de piratenschat zoeken. O.l.v. Natuur is een Feest. Voor kinderen van 2 tot 7 jaar en (groot)ouders/begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

Bomen en bruggen

Of kom op zondagmiddag 25 maart om 14.00 uur op de fiets naar De Boswinkel. Fiets mee met bioloog Wouter van der Wulp. Hij vertelt onderweg over de bomen in het Bos, het boswater en de bijzondere bruggen. De fietstocht is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Aanmelden via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.