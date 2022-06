Piet en Riet Erades vieren 65-jarig huwelijksfeest

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte heeft op dinsdag 31 mei een bezoek gebracht aan het echtpaar Erades. Zij stapten 65 jaar geleden, op 23 mei 1957, in het huwelijksbootje in Leiden. Piet Erades (nu 89 jaar) en Riet Honders (87 jaar) woonden bij elkaar in de straat in Leiden en zo kenden zij elkaar. Piet werkte bij een optiekbedrijf en Riet werkte als coupeuse bij V&D. Ze werkten dicht bij elkaar in de buurt en gingen regelmatig samen naar het werk.

Het Brillenhuis

Ze trouwden jong en woonden eerst in Leiden, waar hun twee dochters werden geboren: Dini en Ria. In 1972 verhuisde het gezin naar Aalsmeer, omdat Piet hier een optiekbedrijf begon (Het Brillenhuis aan de Stationsweg). Het gezin woonde eerst boven de winkel, daarna in de Hornmeer en daarna in een nieuw appartement in de Fuchiastraat. Nu wonen ze alweer 6,5 jaar in Zorgcentrum Aelsmeer, op de tweede etage.

Puzzelen en knutselen

Ook in het Zorgcentrum weten ze Piet te vinden als er iets aan iemands bril mankeert. Bril stuk of scheef? Dan moet je bij Piet zijn, zeggen medebewoners. Laatst had er iemand met een rolstoel over een bril gereden, of Piet deze kon maken? En regelmatig gaat Piet naar de Leefgroep van het Zorgcentrum (waar zijn dochter Dini werkt) om brillen van medebewoners schoon te maken, recht te zetten en schroefjes weer vast te draaien. Verder vermaakt Piet zich met legpuzzels en Riet knutselt graag. Ook doen ze mee aan de activiteiten die in het Zorgcentrum worden gehouden. Daar kunnen ze nog steeds van genieten.

Het 65-jarig huwelijksfeest is gevierd met de hele familie, inclusief de vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Het feest werd gehouden op zondag 22 mei bij de Sfeerstal in Nieuwveen. Het was prachtig weer, dus het feest kon buiten plaatsvinden. Eerst was er koffie met wat lekkers en daarna een uitgebreide lunch. Piet en Riet hebben genoten van het feest en van de achterkleinkinderen die daar heerlijk in de tuin konden spelen. Natuurlijk hebben ze ook veel foto’s gemaakt van deze mooie dag.

Bloemen en kaart

Burgemeester Gido Oude Kotte heeft het echtpaar gefeliciteerd met hun huwelijksjubileum en overhandigde een mooie bos bloemen en een kaart. Het was een gezellig bezoek, waar ze onder andere hebben gesproken over hoe ze elkaar hebben ontmoet, hoe het 65-jarige huwelijksfeest is gevierd en over hoe fijn ze wonen in het Zorgcentrum.