Peuters in het Wild in Amsterdamse Bos

Amstelland – Is jouw peuter een echte boswachter in de dop? Doe dan mee met de activiteit Peuters in het Wild. Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur, van woensdag 10 januari tot en met woensdag 14 maart. Je kan één keer of meerdere keren meedoen. Deze activiteit is voor peuters van 2, 3 of 4 jaar en hun ouders!

De ochtend eindigt met een verhaal of een spel bij De Boshalte. De kosten zijn 7 euro per peuter. De activiteit start met deelname van minimaal 3 peuters bij de Boswinkel. Aanmelden kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in de De Boswinkel aan Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.