Paul’s patatboot opnieuw in de prijzen!

Vinkeveen – Horecaprijzen.nl is een platform dat de Nederlandse Horeca Prijzen organiseert. Deze prijzen erkennen en belonen horeca-gelegenheden voor hun bijdrage aan de leefbaarheid en gezelligheid in hun gemeenschappen. De verkiezing biedt horecazaken de kans om op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau awards te winnen.

Een topwinnaar tijdens de verkiezing is Paul’s patatboot geworden, een varende snackbar op de Vinkeveense Plassen, gerund door Paul Bouwens. Sinds 2020 voorziet deze opvallende boot bezoekers van friet, snacks, maar desgewenst ook van kreeft, oesters en champagne. De boot is een fenomeen in de regio en biedt naast snacks ook full-service catering, het verzorgen van kinderfeestjes en private dining. Paul’s patatboot staat bekend om zijn unieke sfeer en de persoonlijke touch van Paul zelf, die zijn klanten altijd met een glimlach bedient.

Vorig jaar deed Paul’s patatboot niet mee aan de verkiezing. In 2022-2023 behaalde hij vier prijzen. Nu, in 2024-2025, een evenaring van de score: ook vier prijzen. Hij werd uitverkoren tot beste cafetaria van gemeente De Ronde Venen en als beste cafetaria van de provincie Utrecht. Ook heeft hij 20 januari in Zeist de Golden Award in ontvangst mogen nemen, omdat hij landelijk de top 10 van de beste cafetaria van Nederland heeft gehaald met de beste waardering van een 9.66 als cijfer. Tevens heeft hij de Creativiteit Award in ontvangst mogen nemen.

Ondanks dat het in 2024 geen gemakkelijk seizoen was – een laat begin van het seizoen op de waterrijke Vinkeveense Plassen en een matige zomer – heeft Paul veel geïnvesteerd in zijn drijvende horecaparadijs om te kunnen blijven bestaan. De Vinkeveense ondernemer wil zijn enthousiaste culinairisten niet teleurstellen. Bouwens vertelt: “Door te investeren in een grill, licht, geluid en meer kan ik nog meer betekenen om bruiloften, verjaardagen en andere feesten op te luisteren door een all-in pakket te kunnen bieden. Gelukkig lopen de boekingen weer binnen voor aanstaande zomer.”

Echter, ondanks het succes, staat de vergunning van Paul’s patatboot onder druk. De gemeente De Ronde Venen is bezig met het actualiseren van de planologische kaders van het Vinkeveense Plassengebied, waarbij ze streven naar een balans tussen natuur, recreatie en bebouwing. Dit kan invloed hebben op commerciële activiteiten zoals de patatboot. Daarnaast werkt de gemeente aan het verbeteren van de toegang tot de plassen, wat ook gevolgen kan hebben voor bestaande vergunningen en activiteiten.

Op de foto: Paul op zijn patatboot en de prijzen. Foto is aangeleverd.