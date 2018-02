Partyband The Night Flight in P60

Amstelland – Op zaterdag 24 februari brengt de voormalige Night Flight to Rio het feest naar P60 Amstelveen! Met een nieuwe naam en een nieuw repertoire worden alle genres samengesmolten tot een sensationele show.

Na vier uitverkochte jaarfeest edities, keert Coverband Night Flight to Rio ook in 2018 weer terug in P60. Ze presenteert een spectaculaire show en een vernieuwde naam! Want Night Flight to Rio gaat verder als The Night Flight.

The Night Flight zorgt elk jaar voor een onvergetelijke ervaring voor iedereen. Deze negenkoppige band weet van geen ophouden en laat, zonder moeite, in hoog tempo de grootste hits de revue passeren. Pop, Dance/Club, Rock, Soul en Disco, alle genres komen voorbij.

Een vernieuwde show, een frisse line-up en een uitgebreid repertoire: deze avond staat garant voor een feestelijk optreden met extra veel energie. Er is geen andere mogelijkheid dan meedansen en meezingen met deze ‘feestsensatie’. Meer dan een Coverband!

Zaterdag 24 februari, P60-zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. Kaarten: 11 euro in de voorverkoop en 15 euro op de avond zelf aan de zaal. Kijk voor meer informatie op www.p60.nl.