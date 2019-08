Participatie Aalsmeer: Bankjes en zwemtrappen

Aalsmeer – Op de oproep van de gemeente om voorstellen te doen voor leuke en praktische aanvullingen ter verfraaiing van de buiten-recreatie zijn vele reacties gekomen. Hieruit zijn 38 ideeën geselecteerd en de eersten gaan nu uitgevoerd worden.

Zo stelde Loes Fagel voor om zitbankjes te plaatsen langs het Corry Vonkpad in Kudelstaart, zodat fietsers en wandelaars er kunnen uitrusten. In het najaar gaat de gemeente hier enkele bankjes neer laten zetten.

En Sandra Hendriksen zag in Stockholm overal mensen, jong en oud, een duik nemen in natuurwater. Bij zomers weer neemt ze zelf ook graag een duik. Via participatie.aalsmeer heeft Sandra gevraagd om openbare zwemtrappen. Dit idee leverde flink wat likes en reacties op. In het najaar gaat de gemeente er dan ook een aantal laten bevestigen.

“Top ideeën”, laten diverse inwoners in reacties weten, “maar waarom pas in het najaar?” Tja, misschien is het inderdaad beter om achter beide uitvoeringen meer vaart te zetten, zodat nog deze zomer genoten kan worden van de bankjes en de zwemtrappen…

Foto: Gemeente Aalsmeer