Panorama Aalsmeer zoekt meer deelnemers

Aalsmeer – Het jongste project van De Kunstploeg voor de Kunstroute belooft iets verrassends te worden. Deelnemers vertellen in woord en beeld welke plek in Aalsmeer persoonlijk favoriet is. Het gaat om plekken die waardevol of veelzeggend zijn. Mensen die deze plek willen delen in ‘Panorama Aalsmeer’ zijn meer dan welkom om mee te doen. Zondagmiddag 25 augustus is de tweede ophaaldag voor het project in het atelier van Karin Borgman aan de Uiterweg.

Tijdens de Kunstroute in het derde weekend van september worden de bijdragen samen geëxposeerd in dat ‘Panorama Aalsmeer’. Die expositie is in de oude romantische boomgaard aan de Uiterweg, al jaren het thuishonk van de Kunstploeg. Waar het om gaat is dat deelnemers eerst een paar regels schrijven over die ene plek en er vervolgens een tekening, schilderij, fotocollage of borduurwerk bij maken. In principe mag alles, maar het hoeft niet letterlijk. Weergeven welk gevoel die plek geeft kan al veelzeggend zijn. Het eindproduct moet wel in de A4 lijst passen die elke deelnemer van De Kunstploeg meekrijgt.

Het mag over van alles gaan. Dat ene hoekje in de tuin, de boom waar de eerste kus is gegeven, dat kruispunt met dat ongeluk, varen, die ene brug, een levendige winkelstraat, het graf van opa, weerspiegeling op het water, dat ene eiland, een kunstwerk of dat ene bankje aan het water. Het mag over vroeger en het kan over nu gaan, zolang het maar persoonlijk is over die ene mooiste plek. Een ode aan het verborgen Aalsmeer, dat is wat De Kunstploeg wil maken met het Panorama. Het project borduurt hiermee voort op de succesvolle Kinderkunstroute over mooiste plekken in het centrum van Aalsmeer.

Lijstje ophalen

Dat wil De Kunstploeg dit jaar met maximaal 100 deelnemers voor elkaar zien te krijgen tijdens de Kunstroute. Zoals altijd zijn deelnemers van elke leeftijd welkom. Deelname kost net als in andere jaren 10 euro per persoon en natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om met een groep een workshop te volgen in het atelier. Elke deelnemer krijgt hiervoor een A4 lijstje dat wel even moet worden opgehaald bij het atelier aan de Uiterweg 185 en voor deelnemers uit Kudelstaart bij het Beeldeneiland van Femke Kempkes. Wel eerst even mailen; femke_kempkes@hotmail.com of DeKunstploeg@xs4all.nl. De tweede ophaaldag op zondagmiddag 25 augustus is tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto: De Kunstploeg, van links naar rechts: Karin Borgman, Jan Daalman en Femke Kempkes.