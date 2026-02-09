Pakken, rapen, prikken; als het maar schoon wordt 

Uithoorn/De Ronde Venen – De 24e editie van de Landelijke Opschoondag vindt zaterdag 21 januari plaats, dus ook in Uithoorn en De Ronde Venen. Initiatiefnemer Verpact lanceert dit jaar de nieuwe campagne ‘Pak ’t op’, die mensen aanmoedigt om zwerfafval op te pakken.

Tijdens deze grootste voorjaarsschoonmaak van Nederland helpen mensen in het hele land mee om zwerfafval op te ruimen in parken, straten en andere buitenruimtes. Jaarlijks organiseren scholen, bedrijven, sportclubs, verenigingen, gemeenten en buurtinitiatieven duizenden acties. Dit jaar worden één school en één aangemelde actie uitgelicht en in het zonnetje gezet om hun bijzondere bijdrage zichtbaar te maken. Verpact roept iedereen op om een actie aan te melden via www.landelijkeopschoondag.nl en zo bij te dragen aan een schonere leefomgeving voor mens, milieu en dier.

‘Elke actie telt’

Dit jaar introduceert Verpact een vernieuwde campagne die aanstuurt zwerfafval op te pakken, rapen en prikken. Hester Klein Lankhorst, CEO Verpact, zegt: “We willen zo nog meer mensen inspireren. Op een speelse en pakkende manier laten we zien dat je met een simpele handeling het verschil maakt voor een schone, leefbare omgeving. En het is prachtig dat tijdens onze Landelijke Opschoondag zoveel mensen zich al inzetten voor een schone wijk. Afgelopen jaar werden er 2.321 acties aangemeld door heel Nederland. Ik hoop natuurlijk dat dit jaar nóg meer scholen, bedrijven en buurtinitiatieven zich aansluiten. Elke actie telt, groot of klein.”

Paul Waye op de kick-off van de Landelijke Opschoondag in 2025. Foto: Sandra Uittenbogaart.