Abcoude – Pa zoekt zijn gitaar, want straks moet hij op. Hij mag zijn fans toch niet in de steek laten? En zijn band wacht al op Schiphol. Maar waarom noemt zijn roadie hem ineens pa?

De solovoorstelling ‘Pa’ – zondag 22 februari om 20.15 uur in Theater Piet Mondriaan in Abcoude – gaat over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid. Eric Corton (ook op gitaar!) staat stil bij de honderd-duizenden mensen met dementie, en hun mantelzorgers.

Gebaseerd op ervaringen

De voorstelling is gebaseerd op ervaringen van Eric Corton, regisseur Benno Hoogveld en scriptschrijver Marc Veerkamp met hun naasten met dementie. De vaders van Eric en Benno en de tante van Marc overleden aan de gevolgen van dementie. Eric werkte recent enige tijd in de ouderenzorg en ook die ervaringen neemt hij mee in de monoloog.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: ‘Pa’ van Eric Corton in Theater Mondriaan. Foto: aangeleverd.