Outdoor bandjesavond op 30 juni bij N201

Aalsmeer – Geen bandjesavond, geen Hibra en geen Summer Dance dit jaar, maar wel een mogelijke nieuwe traditie in en bij N201 aan de Zwarteweg. Op zaterdag 30 juni was het cultuurcentrum altijd dicht, door bandjesavond in het dorp toch geen bezoekers. De deur van N201 gaat deze dag nu wel open en er staat een speciale activiteit op het programma.

Er is bij de gemeente vergunning aangevraagd om achter N201 in het grasveld een outdoor bandjesavond te organiseren op zaterdag 30 juni. De organisatie hoopt natuurlijk dat de gemeente groen licht geeft. Aan de optredens en de setting zal het in elk geval niet liggen, want op het podium worden The Cover Crew, Mr. Ray Bass, The G-Bee’s en muzikanten van de Bandbrouwerij welkom geheten.

Eten, drinken en livemuziek

Bandjesavond outdoor begint om 17.00 uur en en 00.00 uur gaat buiten de muziek uit en kan binnen in N201 verder feest gevierd worden. Hier zal dj Norman tot in de kleine uurtjes allerlei muziek, van jaren negentig en danceclassics tot polonaise en alternatieve hits, draaien. Er zal buiten eten verkrijgbaar zijn, dus lekker in het gras zitten of plaats nemen op een van de vele oude bankstellen op het terrein en genieten van drankjes, hapjes en livemuziek.

“Wel iets doen”

De toegang is deze middag en avond gratis. De organisatie hoopt op mooi weer en natuurlijk de vereiste vergunning van de gemeente. Sander Jongkind van N201 tot slot: “Bandjesavond in het dorp is een traditie en onvervangbaar zoals het was. Wij gaan in N201 dus niet doen alsof wij dat even over kunnen nemen, want dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel iets doen, toch?” Hopelijk geeft de gemeente toestemming en kan jong en oud op zaterdag 30 juni toch buiten genieten van livemuziek!